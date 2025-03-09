Соседние с Сирией страны договорились провести совместную операцию против ИГ

Власти Турции, Иордании, Ливана и Ирака договорились провести совместную с Сирией операцию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).
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