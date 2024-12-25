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Минтранс Казахстана: на борту разбившегося в Актау самолёта было 16 россиян

Минтранс Казахстана: на борту разбившегося в Актау самолёта было 16 россиян

Минтранс Казахстана сообщил, что на борту разбившегося в Актау самолёта было 16 россиян. Как пишет РИА Новости, также среди тех, кто летел этим рейсом, были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии.

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