Минтранс Казахстана: на борту разбившегося в Актау самолёта было 16 россиян

Минтранс Казахстана сообщил, что на борту разбившегося в Актау самолёта было 16 россиян. Как пишет РИА Новости, также среди тех, кто летел этим рейсом, были 37 граждан Азербайджана, шесть граждан Казахстана и три — Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии