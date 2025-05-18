По случаю 75-летия Находки пройдут праздничные мероприятия

18 мая город Находка, самый южный портовый город на Дальнем Востоке России, празднует 75-летие. Торжественные мероприятия пройдут на набережной, в парках и культурных учреждениях, привлекая как жителей, так и гостей из других регионов.
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