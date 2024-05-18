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Блогер Влад Бумага нанес первый удар в матче «Динамо» – «Крылья Советов»

Команды проводят игру в рамках 29-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).  Символический первый удар по мячу нанесли видеоблогер Влад Бумага и подопечный семейного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Тимофей Васильев.

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