Отстранённую за допинг теннисистку Халеп не приглашали на турнир в Петербурге

Спортсменке запрещено участвовать в турнирах под эгидой WTA, ITF или национальных федераций. Организаторы турнира «Трофеи Северной Пальмиры» опровергли информацию о том, что отстранённая за допинг бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп приглашена на соревнования, передаёт «Чемпионат».