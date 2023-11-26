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Отстранённую за допинг теннисистку Халеп не приглашали на турнир в Петербурге

Спортсменке запрещено участвовать в турнирах под эгидой WTA, ITF или национальных федераций. Организаторы турнира «Трофеи Северной Пальмиры» опровергли информацию о том, что отстранённая за допинг бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп приглашена на соревнования, передаёт «Чемпионат».

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