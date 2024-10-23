В школе на улице Пестеля стартовал проект «Читаем всей семьей»

В школе №1554 в Отрадном началась реализация проекта «Читаем всей семьей», который направлен на возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры чтения у детей при активном взаимодействии с их семьями.
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