МАГАТЭ не может определить причину пожара в одной из градирен Запорожской АЭС Пожар на градирне Запорожской АЭС никак не повлиял на безопасность атомной станции, причина возгорания не установлена.
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МАГАТЭ не может определить причину пожара в одной из градирен Запорожской АЭС Пожар на градирне Запорожской АЭС никак не повлиял на безопасность атомной станции, причина возгорания не установлена.
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