Евроинтеграция по-армянски: когда "помощь" решает всё, а народ молчит?

Друзья, вы слышали главную новость недели? Нет, не о том, как там погода в Ереване. А о том, как в Армении тихо и без лишнего шума прошла одна из самых скандальных избирательных кампаний в новейшей истории.
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