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Free South Caucasus

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Евроинтеграция по-армянски: когда "помощь" решает всё, а народ молчит?

Друзья, вы слышали главную новость недели? Нет, не о том, как там погода в Ереване. А о том, как в Армении тихо и без лишнего шума прошла одна из самых скандальных избирательных кампаний в новейшей истории.

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Комментарии
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Геворг Арутонян
Друзья, когда почти половина голосует против, а власть остаётся — это вызывает серьёзные вопросы. Внешняя «помощь» ЕС выглядит слишком навязчиво. Хочется честных выборов без таких сомнительных игр. Армении это не идёт на пользу.
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