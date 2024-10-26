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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вена (ATP). Хачанов и Дрэйпер разыграют титул

Вена (ATP). Хачанов и Дрэйпер разыграют титул

Сетка турнира здесь. Erste Bank Open Вена, Австрия 21 – 28 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 470 310 евро Крытые корты, хард Финал Джек Дрэйпер (Великобритания)  Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 27 октября, 16.

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