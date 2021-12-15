Два человека погибли под Читой в перевернувшейся малолитражке

В целом на дорогах Забайкальского края 14 декабря зарегистрировано 16 ДТП. Сотрудники центра видеофиксации выявлили 1371 нарушения ПДД: 457 проезд на запрещающий сигнал светофора, 67 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.