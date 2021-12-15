Царьград

1 699 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • игорь поляков
    Вы правда верите в прозрение?"Волчицу Ичкерии"...
  • zygmund nedialkow
    И после этого они говорят что коронавирус не модифицирован.    Напомним, что ранее российский ученый Петр Чумаков выр...Названы два неожи...
  • Валерий Зуев
    Если кто знает, напишите, есть ли хоть один проект Чубайса, который дал бы прибыль государству. Какие реально разрабо..."Роснано" хочет с...

Два человека погибли под Читой в перевернувшейся малолитражке

Два человека погибли под Читой в перевернувшейся малолитражке

В целом на дорогах Забайкальского края 14 декабря зарегистрировано 16 ДТП. Сотрудники центра видеофиксации выявлили 1371 нарушения ПДД: 457 проезд на запрещающий сигнал светофора, 67 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх