Претенденты на премию Тукая: шедевры, нафталин и «Это еще кто?»

В преддверии вручения ежегодной Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая культурный обозреватель «Интертата» Рузиля Мухаметова традиционно знакомит читателей с именами кандидатов и оценивает их шансы.
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