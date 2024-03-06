Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Юшков: запрет на экспорт бензина удержит рост цен на уровне инфляции

Эксперт Юшков: запрет на экспорт бензина удержит рост цен на уровне инфляции

Введенный правительством запрет на экспорт бензина до осени не позволит ценам на заправках вырасти выше инфляции, заявил эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

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