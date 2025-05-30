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Названы вероятные цели создания новой американской ядерной авиабомбы

Новую американскую ядерную авиабомбу B61-13 могут использовать для нанесения ударов по Ирану, по Китаю или просто для запугивания мира, допустил в разговоре с «Лентой.

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