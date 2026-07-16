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Царьград

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Таблетка для памяти: Как Евгений Плющенко подставил Россию и уехал на чёс по стране

Таблетка для памяти: Как Евгений Плющенко подставил Россию и уехал на чёс по стране

История давняя, но в свете высказываний Евгения Плющенко заиграла новыми красками. Итак, почему Евгений Плющенко снялся с Олимпиады, подставив Россию? И что было потом?С тех пор, как фигурист Евгений Плющенко высказался о деградации фигурного катания в России, нас не отпускает мысль о двойных стандартах.

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