Таблетка для памяти: Как Евгений Плющенко подставил Россию и уехал на чёс по стране

История давняя, но в свете высказываний Евгения Плющенко заиграла новыми красками. Итак, почему Евгений Плющенко снялся с Олимпиады, подставив Россию? И что было потом?С тех пор, как фигурист Евгений Плющенко высказался о деградации фигурного катания в России, нас не отпускает мысль о двойных стандартах.