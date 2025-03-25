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Царьград

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Умер тележурналист и писатель Константин Цивилев

Умер тележурналист и писатель Константин Цивилев

Ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилев умер на 60-м году жизни в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник днем, 24 марта.

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