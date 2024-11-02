Ученые обнаружили крохотную жабу – одну из самых маленьких в мире

В глубинах бразильских атлантических лесов исследователи обнаружили новый вид миниатюрных жаб. Эти крошечные амфибии, относящиеся к роду Brachycephalus, или жабы-блохи, стали вторыми по величине позвоночными в мире.
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