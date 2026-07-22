Житель РТ получил травму ноги, упав с лодки и задев винт. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, накануне, 21 июля, мужчина плыл на лодке по Каме вблизи одной из деревень в Алексеевском районе РТ.
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