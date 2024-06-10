Потомок Пушкина герцог Вестминстерский Гросвенор сыграл свадьбу в Великобритании

Свадьба герцога Вестминстерского стала главным событием года среди английских аристократов. 33-летний Хью Гросвенор, праправнук Александра Пушкина и наследник династии Романовых, обручился со своей невестой, 31-летней Оливией Хенсон.
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