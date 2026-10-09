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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Вырастить не ручного, а дикого": как в Алтайском заповедника спасают медвежат-сирот

"Вырастить не ручного, а дикого": как в Алтайском заповедника спасают медвежат-сирот

Корреспондент amic.ru узнала, как возвращают в тайгу осиротевших зверят Пока в одних регионах медведи пугают людей, а в других подсчитывают ущерб от их набегов, в Алтайском заповеднике - совсем другая история.

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