В Петербурге отмечается День сотрудника органов внутренних дел России

Ежегодно 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил офицеров и ветеранов правоохранительных органов с их профессиональным праздником.
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