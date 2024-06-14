Сергей Таскаев снова избран ректором ЧелГУ

Сергей Таскаев сохранил пост ректора Челябинского государственного университета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство делегатов выборной конференции ЧелГУ в ходе голосования отдали свои голоса действующему ректору Сергею Таскаеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии