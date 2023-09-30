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Аналитик Кунтянь заявил, что танки Abrams станут для Зеленского разочарованием

Аналитик Кунтянь заявил, что танки Abrams станут для Зеленского разочарованием

Китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян написал в своей статье для издания Sohu, что американские танки Abrams, которые уже поставили Украине и передадут ей в будущем, станут для президента страны Владимира Зеленского разочарованием.

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