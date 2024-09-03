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Это касается и школьного образовательного процесса

Это касается и школьного образовательного процесса

В преддверии нового учебного года Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило рекомендации по организации работы с интерактивными досками и телефонами в школах, подчёркивая негативное влияние гаджетов на здоровье детей.

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