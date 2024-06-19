В двух округах Омска назначены новые прокуроры. Один предыдущий глава окружного ведомства сейчас проходит по уголовному делу о взятке, экс-глава второго сменил место работы.
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В двух округах Омска назначены новые прокуроры. Один предыдущий глава окружного ведомства сейчас проходит по уголовному делу о взятке, экс-глава второго сменил место работы.