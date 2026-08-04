Роспотребнадзор подчеркнул важность устриц для укрепления иммунитета

По данным Роспотребнадзора, устрицы богаты полезными веществами, которые укрепляют иммунитет. Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что четверть людей имеет аллергию на морской белок.
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