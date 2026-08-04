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Царьград

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Роспотребнадзор подчеркнул важность устриц для укрепления иммунитета

Роспотребнадзор подчеркнул важность устриц для укрепления иммунитета

По данным Роспотребнадзора, устрицы богаты полезными веществами, которые укрепляют иммунитет. Однако Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что четверть людей имеет аллергию на морской белок.

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