Россия не имеет права диктовать Европе правила поведения? Да ладно!

Natalija Osminina

Чистая правда. СССР пожалел Европу после войны, взяв под контроль только Восточную Европу, и не стерев с лица Земли Германию и не осудив и не наказав всю Европу, помогавшую Гитлеру. Потом СССР отказался и от этой своей части, доставшейся ему по итогам победы, заручившись обещаниями Запада не продвигать НАТО к границам России. Запад считает, что распавшись, СССР им проиграл. Поэтому они могут навязывать России свою волю. Но, во-первых, СССР предали его собственные элиты. А не НАТО одержало победу в войне против СССР. Это не военная победа Запада. А потому война была только отложена. Раз выигрыли в подонстве - в подкупе советских, а потом и российских "элит"- так успокойтесь, пожинайте плоды. Но нет, жадность фраэра сгубила. Алчнось империалистов. Так что это Запад нарушил свое слово не продвигаться к границам России. Это экспансия Запада, а не нападение России на невинную Украину. Это отложенная война с нацистами Запада. И он должен быть повержен. Причем уже без всякой милости к павшим, не оценившим милосердия и доброты русских. Европа дожна быть разделена на кусочки, поначалу на несколько крупных, которые потом внутри себя будут дробиться на более мелкие, и под конец всё вывернется в 2 зоны- Европа будет поделена между Россией и Халифатом.