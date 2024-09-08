Что за "ртутную бомбу" нашли учёные в вечной мерзлоте Арктики

Оказалось, что опасность грозит более пяти миллионам жителям Арктики. Виной всему загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами, вызванное таянием вечной мерзлоты.
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