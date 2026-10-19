🌊 В Ялте затопило участок набережной между «Арго» и сувенирным рынком Сливные отверстия в парапете не справляются с объёмом дождевой воды — она прибывает, в том числе, со стороны сквера имени Калинина.
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