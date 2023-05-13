ДНИ

89 515 подписчиков

Где выгоднее брать жилье без отделки

Где выгоднее брать жилье без отделки

Выбор квартиры с отделкой от застройщика, с одной стороны, позволяет быстрее переехать, с другой – сокращает затраты на ремонт.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх