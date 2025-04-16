Как снизить физиологический возраст тела: 5 минутной тренировки достаточно большинству людей

Наряду с реальным биологическим возрастом у каждого человека есть и физиологический возраст тела: то, насколько кости, суставы и мышцы соответствуют определенному количеству лет и как работает внутренний метаболизм.
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