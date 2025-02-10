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Петербургский дневник

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Названы условия проведения третьего боя между петербуржцем Биволом и Бетербиевым

Названы условия проведения третьего боя между петербуржцем Биволом и Бетербиевым

Реванш состоится 22 февраля Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил об организации третьего боя между Артуром Бетербиевым и петербургским боксером Дмитрием Биволом.

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