Названы условия проведения третьего боя между петербуржцем Биволом и Бетербиевым

Реванш состоится 22 февраля Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил об организации третьего боя между Артуром Бетербиевым и петербургским боксером Дмитрием Биволом.
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