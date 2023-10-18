Польша: вассалов Вашингтона сменят леволиберальные бюрократы

Парламентские выборы – 2023 в Польше получились довольно нервными. Миллионный митинг, демонстративная отставка ключевых генералов, пробойкотированные оппозицией четыре референдума и потому признанные несостоявшимися – чего только мы этой осенью не увидели.
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