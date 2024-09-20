Politico: США рассматривают возможность передачи Киеву ракет средней дальности

В рамках очередных мер поддержки власти Соединённых Штатов Америки раздумывают о возможности поставить Вооружённым силам киевского режима новых ракет, которые можно будет запускать при помощи боевых самолётов F-16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии