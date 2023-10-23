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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ЦБ начал бороться с использованием нецелевых потребкредитов на развитие бизнеса ИП

ЦБ начал бороться с использованием индивидуальными предпринимателями потребительских кредитов на цели бизнеса, что делает такие займы более рискованными — его территориальные подразделения стали требовать от банков информацию, на что заемщики-физлица тратят средства полученных нецелевых кредитов.

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