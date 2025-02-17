Эдриан Броуди и Майки Мэдисон получили премии БАФТА как лучшие актер и актриса

Американский актер Эдриан Броуди, который сыграл главного героя в фильме «Бруталист», получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) в номинации «Лучшая мужская роль», а актриса Мэдисон Майки стала победительницей номинации «Лучшая женская роль» за съемки в фильме «Анора».