Компания FIBBEE за 2023 год увеличила в два раза производство роботов-бариста

Столичная компания FIBBEE за 2023 год в два раза увеличила производство роботов-бариста. Приготовление кофе полностью автоматизировано, рассказал заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.
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