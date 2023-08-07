DPA сообщило об обсуждении на переговорах в Джидде нового мирного плана по Украине

© Александр Река/ ТАСС По информации источников агентства, частью нового плана якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными БЕРЛИН, 6 августа.
© Александр Река/ ТАСС По информации источников агентства, частью нового плана якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными БЕРЛИН, 6 августа.
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