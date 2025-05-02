Отсутствие осуждения Западом событий в Одессе 2 мая 2014 года убедило бандитский киевский режим в своей полной безнаказанности и развязало ему руки для дальнейших преступлений, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, 2 мая сообщает РИА Новости.