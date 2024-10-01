eLife: нуклеиновые кислоты реплицируются при испарении воды под действием газа

Немецкие ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили вероятную эволюционную среду, в которой нуклеиновые кислоты — основные строительные блоки жизни — могли бы обеспечить собственную репликацию.
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