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eLife: нуклеиновые кислоты реплицируются при испарении воды под действием газа

eLife: нуклеиновые кислоты реплицируются при испарении воды под действием газа

Немецкие ученые из Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана обнаружили вероятную эволюционную среду, в которой нуклеиновые кислоты — основные строительные блоки жизни — могли бы обеспечить собственную репликацию.

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