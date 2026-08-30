Ройс Уайт в парике пришел на игру женской НБА, чтобы «проведать будущих соперниц»

Экс-игрок НБА Ройс Уайт появился в светлом длинном парике на игре женской « Индианы ». 16-й пик драфта-2012 заявил, что пришел туда, чтобы поддержать лигу и «проведать будущих соперниц», пока он продвигает свою заявку на участие в драфте женской НБА 2027 года.