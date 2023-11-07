Yle: кабель связи поврежден в Финском заливе

лл

лина любимцева

Эти сволочи что хотят, то и вытворяют. Зато Россия постоянно демонстрирует руки в беленьких перчаточках... В ОТВЕТ на диверсии Запада звучит только "озабоченность" и ПЕРДЕЖ!! НИЧЕГО не контролируется. Все брошено.