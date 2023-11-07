commons.wikimedia.org/Kora27 (CC BY-SA 4.0) Российский кабель связи, который проходит по дну Финского залива, получил повреждения, идут ремонтные работы.
Yle: кабель связи поврежден в Финском заливе
Комментарии
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лл
лина любимцева
Эти сволочи что хотят, то и вытворяют. Зато Россия постоянно демонстрирует руки в беленьких перчаточках... В ОТВЕТ на диверсии Запада звучит только "озабоченность" и ПЕРДЕЖ!! НИЧЕГО не контролируется. Все брошено.
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