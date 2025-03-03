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У экс-замглавы "Роснано" Подольского нашли иностранное гражданство

У экс-замглавы "Роснано" Подольского нашли иностранное гражданство

ТАСС/Сергей Петров Бывший заместитель главы "Роснано" Борис Подольский, арестованный по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, имеет иностранное гражданство и может скрыться от следствия, пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы об избрании топ-менеджеру компании меры пресечения.

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