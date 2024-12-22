Путин: за шесть лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов

За шесть лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено не менее 250 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин во время открытия новых инфраструктурных объектов в российских регионах.
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