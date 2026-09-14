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Царьград

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В Каменске-Уральском женщина за рулём Ford сбила пешехода

В Каменске-Уральском женщина за рулём Ford сбила пешехода

Вечером 12 сентября 2026 года в Каменске-Уральском автомобиль сбил человека. Инцидент зафиксирован в 21:45 у дома № 43 «А» на улице Лермонтова, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

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