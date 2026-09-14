В Каменске-Уральском женщина за рулём Ford сбила пешехода

Вечером 12 сентября 2026 года в Каменске-Уральском автомобиль сбил человека. Инцидент зафиксирован в 21:45 у дома № 43 «А» на улице Лермонтова, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зачем ВСУ ударили...
- Макрон всё знал, ...
- Эколог предупреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым