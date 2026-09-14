В Каменске-Уральском женщина за рулём Ford сбила пешехода

Вечером 12 сентября 2026 года в Каменске-Уральском автомобиль сбил человека. Инцидент зафиксирован в 21:45 у дома № 43 «А» на улице Лермонтова, уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.