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Два раза по 200 Мп и камера Hasselblad. Oppo опубликовала примеры фото, сделанных камерой будущего флагмана Find X10

Два раза по 200 Мп и камера Hasselblad. Oppo опубликовала примеры фото, сделанных камерой будущего флагмана Find X10

За пять дней до премьеры Oppo опубликовала примеры фото, сделанные камерой нового флагмана Find X10. Этот смартфон станет базовой моделью семейства Find X10, помимо него в линейку войдут также Find X10 Pro Max и Find X10 E.

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