Воюющий на стороне России американец водрузил флаг США в Авдеевке

Доброволец из США, в составе интербригады «Пятнашка» участвовавший в освобождении Авдеевки, водрузил американский флаг над одним из зданий на территории города, сообщила в своем Telegram-канале военкор Елена Соколова.
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