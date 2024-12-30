FT сообщила о попытке властей Китая остановить волну задержаний бизнесменов

Центральное правительство Китая принимает меры по сдерживанию волны массовых задержаний предпринимателей в регионах страны, так как беспокойство среди бизнесменов растет, а усилия, направленные на стимулирование экономического роста, могут сойти на нет.
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