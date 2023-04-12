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Из-за вооруженного конфликта в Москве объявили план «Перехват»

Из-за вооруженного конфликта в Москве объявили план «Перехват»

В Москве был объявлен план «Перехват» для розыска автомобиля Porsche Cayenne после инцидента со стрельбой на территории Щербинки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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