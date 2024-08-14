Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры после возвращения индексации их пенсий дважды в год смогут получить прибавку к выплатам в размере до двух тысяч рублей, рассказала заведующая кафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева.
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