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«Наливайки» хотят уравнять с магазинами

«Наливайки» хотят уравнять с магазинами

Госдума обсудит инициативу зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова. Он предложил ограничить время продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, периодом с 23:00 до 08:00.

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