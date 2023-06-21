«Наливайки» хотят уравнять с магазинами

Госдума обсудит инициативу зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова. Он предложил ограничить время продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, периодом с 23:00 до 08:00.
Госдума обсудит инициативу зампреда комитета по промышленности и торговле Александра Спиридонова. Он предложил ограничить время продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, периодом с 23:00 до 08:00.
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